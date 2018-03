Autorin Sonja Objartel zu Gast in der "Ronda Iberoamericana" Buxtehude

Buxtehude : Begegnungsstätte "Hoheluft" |

bo. Buxtehude. Zur Buchvorstellung lädt die Ronda Iberoamericana am Sonntag, 18. März, in Buxtehude ein. Sonja Objartel präsentiert um 16 Uhr in der "Hohenluft" ihren Roman "Carmen reloaded".

In dem Erstlingswerk der Autorin geht Student Jonas für ein Auslandssemester nach Sevilla. Er verliebt sich in Carolina und gerät in einen Strudel aus Verrat und organisiertem Verbrechen. Objartel lässt den Leser in die Schönheit Sevillas, die multikulturelle Studentenszene und die Abgründe menschlichen Handelns eintauchen. Die Veranstaltung findet in spanischer Sprache statt.