Ballett-Klassiker "Die Schneekönigin" auf der Halepaghen-Bühne Buxtehude

bo. Buxtehude. Als klassisches Ballettmärchen ist die "Die Schneekönigin" am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5, zu sehen. Das Rumänische Staatsballett Fantasio zeigt das Märchen nach Hans Christian Andersen als vorweihnachtliche Aufführung für die ganze Familie.

Andersens Märchen um den kleinen Kay, dessen Herz die Schneekönigin gegen eines aus Eis austauscht, und seine treue Freundin Gerda, die sich aufmacht, ihn aus dem von Schneeflocken und Eiskristallen bewachten Palast der bösen Königin zu befreien, ist ein Märchenklassiker. In beeindruckenden Szenen verleihen die jungen Tänzerinnen und Tänzer von "Fantasio" der zeitlosen Geschichte über die Kraft der Liebe und die Macht der Dämonen viel Lebendigkeit und Faszination.

• Karten ab 19 Euro (ermäßigt ab 9,50 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.