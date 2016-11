Bands aus der Region für die Konzertreihe "My Six Stages" in Buxtehude gesucht

bo. Buxtehude. Die erfolgreiche Konzertreihe „My Six Stages“ geht ab Samstag, 25. Februar 2017, in die fünfte Runde. Die Stadtjugendpflege Buxtehude bietet Bands aus der Region an sechs aufeinander folgenden Samstagen die Möglichkeit, sich live einem Publikum zu präsentieren und Bühnenerfahrung zu sammeln. Neben kompetenter Betreuung wird den Musikern auch professionelle Beschallungstechnik zur Verfügung gestellt. Die Konzerte finden in der Arena des Buxtehuder Freizeithauses statt, die Platz für mehr als 150 musikbegeisterte Gäste hat.Die Stilrichtungen der Bands können von Rock, Pop und Indie bis Metal und Hip Hop reichen. Lokale Musikgrößen wie "Mighty Day Times", "Jammin´ Johnny and the Discofuckers" oder "Difficult Subject" haben in der Vergangenheit schon die Arena gerockt.• Bands aus dem Landkreis Stade und Umgebung können sich bis Montag, 19. Dezember, für einen Auftritt bewerben. Infos und Anmeldeformular stehen auf www.mysixstages.de