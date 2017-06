Baumfällungen am Ostfleth in Buxtehude

bo. Buxtehude. In der Buxtehuder Altstadt werden am Dienstag, 27. Juni, zwei Bäume gefällt. Es handelt sich um abgestorbene Mehlbeeren am Ostfleth. Dafür wird das Ostfleth zwischen 10 und 16 Uhr abschnittsweise vollgesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Zugang zum Ostfleth über die Kirchenstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich.