Baumpflege- und Brückenarbeiten in Buxtehude

Buxtehude : Hansestraße |

bo. Buxtehude. Baumpflegearbeiten sorgen in den kommenden Tagen in Buxtehude für Verkehrsbehinderungen. An der Hansestraße zwischen Poststraße und Viverstraße sowie An der Rennbahn werden im Auftrag der Stadtverwaltung die Straßenbäume in Fasson gebracht. Die Arbeiten finden von Montag bis Mittwoch, 3. bis 12. Juli, vorwiegend in den Morgenstunden statt.

Außerdem ist ab Montag, 3. Juli, die Straße Neuland im Bereich der neuen Autobahnbrücke halbseitig gesperrt. Der Grund sind Farb- und Beschichtungsarbeiten an der Brücke. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 14. Juli.