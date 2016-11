Beste "Max"-Musik mit Max Mutzke in Buxtehude

bo. Buxtehude. Max Mutzke kommt nach Buxtehude. Der Songwriter, Popsänger und Jazzer stellt mit seiner Band am Samstag, 19. November, um 20 Uhr sein neues Album "Max" auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, vor.

Seit er 2004 die Talentsuche in der TV-Castingshow von Stefan Raab gewann und Deutschland im Eurovision Song Contest vertrat, legte der badische Vollblutmusiker eine beispielhafte Karriere hin und stellte seine musikalische Vielseitigkeit immer wieder unter Beweis.

Nach der vielbeachteten Exkursion in die Welt des Jazz konzentriert sich Mutzke auf seinem siebten Album "Max" wieder verstärkt auf Pop, Soul und Funk in Verbindung mit HipHop und elektronischen Elementen. Das neue Programm ist eine Symbiose aus Emotion und Energie mit englischen und deutschen Texten.

• Karten ab 25 Euro gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Straße 2, Tel. 04161 - 501-2323.