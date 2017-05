Bläser- und Orgelkonzert in der Buxtehuder St. Petri-Kirche

bo. Buxtehude. Ein Bläser- und Orgelkonzert findet am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche in Buxtehude statt. Der Posaunenchor St. Petri und Kreiskantorin Sybille Groß präsentieren ein vielseitiges Programm mit festlicher und besinnlicher, alter und neuer Musik.

Zu hören sind u. a. eine Bearbeitung des Eingangssatzes von Felix Mendelssohn-Bartholdys Lobgesang-Sinfonie und bearbeitete Klavierstücke von Edvard Grieg. Aber auch moderne Melodien wie “Deep River” oder auch Reinhard Meys “Über den Wolken” erklingen. Der Posaunenchor tritt unter Leitung von Alexander Kockel auf. Sybille Groß spielt an der historischen Furtwängler Orgel und an der Hillebrand-Chororgel.

Im Anschluss gibt es beim “Markt der schönen Dinge” des Förderkreises Kirchenmusik "Musica Viva" erlesene Dinge zu kaufen. Besucher können außerdem Pfeifenpatenschaften für die Hillebrand-Chororgel erwerben.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.