Boogie-Woogie-Skiffle-Rock mit "Appeldwatsch" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Fetziger Boogie-Woogie-Skiffle-Rock "op Platt" steht am Freitag, 23. September, um 20 Uhr auf dem Programm im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1. Die in der Region bestens bekannten "Appeltown Washboard Worms" treten unter dem Bandnamen "Appeldwatsch" als reine plattdeutsche Formation auf.Neben traditionellen Liedern wie "An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband" oder "Pott mit Bohnen" bringt die Band aus ihrer Sammlung "Liebeslieder aus aller Welt op Platt" einiges zu Gehör. Eigene Songs im Skiffle- und Country-Sound runden das Repertoire ab. Zu Waschbrett, Banjo, Klavier und Gitarren gesellen sich Kontrabass und Country-Fiddle. Die sechs Musiker um Gründungsmitglied Wolfgang Hilke sind auf der Bühne für manchen Spaß gut und tragen ihre Freude am Musizieren ins Publikum.• Eintritt: 12 Euro; www.appeltownww.de