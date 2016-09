Buxtehude : Marschtorzwinger |

bo. Buxtehude. Auf eine musikalische Reise durch die spanisch- und portugiesischsprachigen Länder nehmen Esther Lorenz und Peter Kuhz ihr Publikum am Freitag, 30. September, in Buxtehude mit. Mit Gesang und Gitarre präsentieren sie um 20 Uhr im Marschtorzwinger am Liebfrauenkirchhof ein Konzert mit Bossa Nova aus Brasilien, Bolero Cubano und mittelalterlichen sephardischen Lieder der jüdischen Kultur Spaniens. Die Musik wird mit Anekdoten und spanischer Lyrik umrahmt.

• Karten für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 501-2323.