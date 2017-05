Britisches Filmdrama "Ich, Daniel Blake" im Kulturforum Buxtehude

bo. Buxtehude. Den Film "Ich, Daniel Blake" zeigt die Kommunale Initiative Kino KIK am Donnerstag, 1. Juni, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. In dem britischen Filmdrama aus dem Jahr 2016 kämpft Daniel Blake um seine Würde. Nach einem Herzinfarkt beantragt er Invalidenrente und muss sich mit der Bürokratie eines Sozialstaates herumschlagen. Der Film wurde in Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de