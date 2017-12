BSV-Märchen "Frau Holle" auf der Halepaghen-Bühne Buxtehude

bo. Buxtehude. Der Buxtehuder Sportverein zeigt als Weihnachtsmärchen in diesem Jahr "Frau Holle". Das "Tournee Theater Hamburg" führt den Klassiker der Gebrüder Grimm für Kinder am Sonntag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastr. 5, auf.

• Karten für 9 Euro (Kinder 6 Euro) gibt es im Vorverkauf in der BSV-Geschäftsstelle, Stavenort 15-17.