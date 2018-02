BSV-Tanzshow in Buxtehude / Freikarten zu gewinnen

bo. Buxtehude. Sehr beliebt sind die Tanzshows des Buxtehuder Sportvereins. Für die diesjährige Aufführung gibt es zwei Termine am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, jeweils um 15.30 Uhr in der Aula der Halepaghen-Schule, Konopkastraße 5.

Tanzgruppen aus den Bereichen Jazz Dance, Aerobic und Zumba zeigen ihr Können. Mehr als 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene führen Choreografien zu Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte auf. Getanzt wird zu Songs wie "Wake Me Up Before You Go-Go", "Jailhouse Rock", "Waterloo", "Despacito" und "There's Nothing Holdin' Me Back".

• Eintritt: 10 Euro (Kinder bis 14 Jahre 6 Euro); mit etwas Glück kommen WOCHENBLATT-Leser kostenlos in die Shows: Der BSV verlost 20 Freikarten, und zwar fünf Mal zwei Freikarten für die Vorstellung am Samstag und fünf Mal zwei Freikarten für die Show am Sonntag. Wer gewinnen möchte, schickt bis Donnerstag, 15. Februar, eine E-Mail mit dem Stichwort "BSV-Tanzshow" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte den Absender komplett mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer angeben.