Buxtehude: Nach Herbstferien weiter Freizeitspaß

Stadtjugendpflege bietet Spieleshow, Halloween-Basteln und Puddingparty an



Auf tolle Freizeitangebote können sich Kinder und Jugendliche im Freizeithaus in Buxtehude (Geschwister-Scholl-Platz 1) auch nach den Herbstferien freuen. Los geht es am Donnerstag, 19. Oktober: Am Kindertag wird in der Spieleshow „Die perfekte Minute“ von den Teilnehmern Teamgeist und Durchhaltevermögen gefordert. Am Mittwoch, 25. Oktober, werden passend zu Halloween Kürbisgesichter geschnitzt.Um Halloween geht es auch in der Roten Bude (Schweriner Straße 2): Dort können sich Kinder und Jugendliche am Dienstag, 17. Oktober, zum Motto „Süßes oder Saures“ ihren eigenen Halloweenbeutel gestalten.Am Montag, 18. Oktober, werden gleich zwei Aktionen angeboten. Am Bollweg 28b wird die Puddingparty „Grüner Geisterschleim“ gefeiert, beim Spielplatz in der Sagekuhle gibt es Wikingerschach.• Weitere Veranstaltungen und Infos finden Interessierte auf dem Monatsplan, der in den Einrichtungen der Stadtjugendpflege ausliegt oder unter www.facebook.de/stadtjugendpflegebuxtehude zu finden ist.