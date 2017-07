Buxtehude: Rock 'n' Roll unter freiem Himmel

"buxtuell Open Air Konzert" für alle Kunden bei den Stadtwerken

Die Stadtwerke Buxtehude lassen es krachen: Jede Menge guter Live-Musik unter freiem Himmel erwartet die Besucher am Samstag, 29. Juli, auf dem Firmengelände der Buxtehuder Stadtwerke (Ziegelkamp 8). Ab 19 Uhr sorgen die „Los Muertos Muchachos“ für reichlich Stimmung. Ab 20.30 Uhr gibt die Kultband „Buxtehuder Allstars“, auch bekannt aus „Rock meets Classic“, aus ihrem Repertoire Rocksongs der 1960er-Jahren bis heute zum Besten. Das musikalische Programm wurde von Mit-Organisator Peter Schmidt zusammengestellt.Auch kulinarisch wird einiges geboten: Gastronomie-Partner aus der Region werden mit Food-Trucks und Ständen mit Speisen und Getränken aufwarten und die Gäste mit Grillgut, Flammkuchen, Fischbrötchen und mehr verwöhnen.Mit dem Open-Air-Konzert in der Hansestadt möchten die Organisatoren an die Erfolge der ersten zwei Großveranstaltungen der Stadtwerke in 2014 (das Jubiläumsfest) und 2016 (Tag des Wassers) anknüpfen und einmal mehr Präsenz zeigen. „Das Motto ,buxtuell Open Air' haben wir ausgewählt, um unsere App ebenfalls einzubringen“, erklärt Stadtwerke-Chef Stefan Babis. Die Veranstaltungs- und Informations-App „buxtuell“ werde sehr gut angenommen, so Babis. Rund 5.000-mal wurde sie bereits seit ihrer Einführung zu Beginn des Jahres aus den Apple- oder Google-Play-Stores heruntergeladen.Und wer sie hat, kann sich jetzt besonders freuen: Denn wer „buxtuell“ auf seinem Smartphone am Samstagabend vorzeigt, erhält für sich und eine Begleitperson freien Eintritt. Kunden ohne Smartphone können sich bei den Stadtwerken melden, erhalten eine Bescheinigung und ebenfalls freien Eintritt. Auch Kinder können gratis an dem Open Air-Konzert teilnehmen. Für alle anderen Gäste kostet der Eintritt 10 Euro.• Einlass ist ab 18 Uhr am Eingang Stader Straße. Kostenlose Parkplätze stehen auf der P&R-Fläche am Buxtehuder Bahnhof zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter halten die Stadtwerke für ihre Gäste Regencapes bereit.