"Café der Fotografie": Ein neuer Treffpunkt im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. In Buxtehude gibt es einen Treffpunkt für Leute, die gern fotografieren und sich darüber austauschen möchten. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, öffnet am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr das "Café der Fotografie" seine Türen. Einmal im Monat sprechen Interessierte in offener Runde über das vielfältige Thema Fotografie.Kontakte können geknüpft und Ideen untereinander vermittelt werden. Es gibt die Möglichkeit, in einer geschlossenen Online-Galerie Fotos zu zeigen und zu kommentieren. Die nächsten Treffen sind am Mittwoch, 8. März, 12. April und 10. Mai, um 19.30 Uhr.• Infos bei Initiator Roger Steen, E-Mail info@RogerSteen.de; www.facebook.com/groups/CafeDerFotografie