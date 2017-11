Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Als "Groove Chanson" bezeichnet das Duo Barth/Roemer seine Lieder. Sängerin Astrid Barth und Gitarrist Philipp Roemer präsentieren am Samstag, 18. November, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34, Lieder aus eigener Feder in deutscher Sprache.

Die Chansons motivieren die Zuhörer zum Nachdenken. Die ebenso wort- wie stimmgewaltige Astrid Barth schreibt Texte, die plausibel erscheinen, ohne zu dozieren, die tief empfunden sind, ohne kitschig zu wirken. Philipp Roemer begleitet sie mit melodischen Grooves an der Gitarre und setzt hin und wieder mit zweiter Gesangsstimme Glanzlichter.

Für das Album "Groove Chanson" erhielt das Duo den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

• Eintritt: 13 Euro.