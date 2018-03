"Charleys Tante" als Operette in Buxtehude

bo. Buxtehude. Der Komödienklassiker "Charleys Tante" ist am Montag, 5. März, als Operette in Buxtehude zu sehen. Die Kammeroper München führt das musikalische Lustspiel voller Witz, Charme und Überraschungen um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastr. 5, in Buxtehude auf.

Zum Inhalt: Um seinen Freunden das Rendezvous mit ihren Angebeteten zu ermöglichen, verwandelt sich der exzentrische junge Lord Babberley in "Charleys Tante" und sorgt als Anstandsdame für reichlich Chaos. Veranstalter ist das Kulturbüro der Hansestadt Buxtehude.

• Karten ab 30 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, unter Tel. 04161 - 5012345 sowie per Mail an E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.