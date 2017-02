bo. Buxtehude. Zum zehnjährigen Bestehen ihres Cantokreises im kommenden Jahr planen Thomas und Karin Jüchter mit Unterstützung des Stadtmarketings das Festival "Buxtehude singt". Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. März 2018, soll sich in Workshops, Vorträgen, Konzerten und Liederabenden alles um das Singen drehen. Höhepunkt des Festivals soll der Sonntag mit vielen Mitsing-Events an verschiedenen Orten in der Altstadt und einem abschließenden Flashmob auf dem Petri-Platz sein. Die Veranstalter suchen Chöre, Musiker, Gastronome und Institutionen, die sich an dem Großereignis beteiligen möchten. Wer Interesse hat, ist zu einem ersten Ideen-Abend am Montag, 13. Februar, um 19 Uhr in das historische Rathaus in Buxtehude, Breite Straße 2, eingeladen.• Infos bei Thomas und Karin Jüchter (Cantokreis), Tel. 04161 - 559200, Torsten Lange (Stadtmarketing), Tel. 04161 - 501-4110; www.cantokreise.de