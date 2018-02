Chor-Konzert der "Heckenrosen" in Immenbeck

Das ist eine Premiere: Die Immenbecker "Heckenrosen" haben am Samstag, 3. März, ein Heimspiel: Erstmals in seiner elfjährigen Geschichte tritt der plattdeutsche Frauenchor in seinem Heimatort Immenbeck auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Scheune auf dem Gutshof Bartmer, Ardestorfer Weg 1."Wi bringt Spooß in de Schüün!", versprechen die Sängerinnen ihrem Publikum. Mit Cover-Versionen bekannter Schlager, Pop-Balladen und Evergreens, u. a. von Hubert Kah, "Truck Stop", "Abba", Wanda Jackson, den "Beach Boys" und Bill Ramsey, möchten sie die Zuhörer begeistern. Chorleiter Walter Marquardt gibt Döntjes zum Besten.• Karten für 5 Euro gibt es bei Karin Hamann, Tel. 04161 - 87191. An der Abendkasse, geöffnet ab 18.30 Uhr, kostet der Eintritt 7 Euro; freie Platzwahl; www.heckenrosen-platt.de