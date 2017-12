"Christmas Beat" für Weihnachtsheimkehrer in Buxtehude

Kulturforum am Hafen

Kulturforum am Hafen , Hafenbrücke 1 , 21614 Buxtehude DE

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Mittlerweile ein Kult-Treff nicht nur für Weihnachtsheimkehrer ist der "Christmas Beat" im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Am Samstag, 23. Dezember, sind alle, die zu den Festtagen nach Hause kommen und natürlich auch andere Gäste um 20 Uhr willkommen, um Bekannte von früher zu treffen.

Seit Mitte der 1990er Jahre findet die Traditionsveranstaltung mit Live-Musik von Bands aus der Region und After-Show-Party am Tag vor Heiligabend statt. Veranstalter ist Sami Grill von der Band "Swedish Motorhome Club". Die Live-Musik beginnt um 21 Uhr.

• Eintritt: 8 Euro.