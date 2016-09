Circus Paul Busch ist zu Gast in Buxtehude

bo. Buxtehude. Der Circus Paul Busch kommt nach Buxtehude. Das Traditionsunternehmen gastiert von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Oktober, auf dem Schützenplatz am Genslerweg.Die Show unter der künstlerischen Leitung von Paul Busch, dem Urenkel des Zirkusgründers, lässt keine Wünsche offen: Der Mix aus spektakulärer Artistik, Tierdressuren, Clownerien und Musik vom Live-Orchester ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Das Rundkuppel-Chapiteau mit 37 Metern Durchmesser bietet 900 Zuschauern Platz.Vorstellungen sind am Freitag und Samstag um 16 und 19 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr, am Montag um 15 Uhr.• Eintritt: ab 20 Euro (Kinder ab 15 Euro); Freitag um 16 Uhr ist ein Kind frei pro zahlendem Erwachsenen, am Sonntag um 11 Uhr haben Mütter freien Eintritt; am Montag ist Familientag: Erwachsene zahlen Kinderpreise; Ticket-Hotline 0163 - 7028765; www.paul-busch.eu