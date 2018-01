Buxtehude : Café "Paulz" im St. Paulus-Gemeindezentrum |

bo. Buxtehude. Ein literarischer Abend mit Klaviermusik und Autorengespräch findet am Dienstag, 23. Januar, im "Paulz" der St. Paulus-Gemeinde, Finkenstr. 53, in Buxtehude statt. Die Nottensdorfer Autorin Clara Weißberg liest um 19.30 Uhr aus ihrem Ostsee-Roman "Meerhimmelblau".

Die Geschichte handelt von einem jungen Pastor, einem Kirchenrestaurator und einer Bibliothekarin, die es aus Süddeutschland an die Schlei verschlägt. Weißberg erzählt außerdem von ihrer Faszination für Kirchen und Pfarrgärten und beantwortet Fragen der Zuschauer.

• Eintritt frei.