Comedy in Reimen mit "Harry & Jakob" in Buxtehude

nw/bo. Buxtehude. Als "Siegertypen" stellen sich "Harry & Jakob" am Freitag, 27. Oktober, im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34, vor. In Comedy mit Reimen, Liedern und Improvisation liefern sich Harry Kienzler und Jakob Nacken um 20 Uhr einen verbalen Schlagabtausch: Goethe trifft Schiller, Hirsch trifft Jäger, Comedy trifft Poesie.

Die beiden Wortvirtuosen wirbeln verbales Wirrwarr auf, verquirlen die Welt mit ihren Vorstellungen und erfüllen spontan Wünsche des Publikums.

Beide Künstler wurden mit mehreren Kleinkunst- und Kabarett-Preisen ausgezeichnet.

• Eintritt: 13 Euro.