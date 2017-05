Das Buxtehuder Stadthaus am Mittwoch geschlossen

Buxtehude : Stadthaus |

bo. Buxtehude. Das Buxtehuder Stadthaus, Bahnhofstraße 7, bleibt am Mittwoch, 24. Mai, geschlossen. Der Grund ist eine innerbetriebliche Veranstaltung. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter an diesem Tag nur eingeschränkt erreichbar. Die übrigen städtischen Dienststellen und Einrichtungen sind nicht betroffen.

Weitere geänderte Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Das Ortsbüro Hedendorf/Neukloster, Cuxhavener Str. 135, ist von Mittwoch bis Montag, 24. bis 29. Mai, geschlossen, das Stadtarchiv, Stavenort 5, am Freitag, 26. Mai.