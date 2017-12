Das läuft im City Kino Buxtehude

Buxtehude : City Kino |

bo. Buxtehude. Wer die Weihnachtsfeiertage mit einem Besuch im Kino krönen möchte, findet im City Kino Buxtehude ein vielseitiges Programm, das keine Wünsche offen lässt. Die Filme von Donnerstag, bis Mittwoch, 21. bis 27. Dezember, im Überblick:

t"Bo und der Weihnachtsstern": Fr., Sa., Mi. 13 Uhr

t"Dieses bescheuerte Herz": Do., Mo., Di. 14, 17 und 19.30 Uhr; Fr., Sa., Mi. 15.30, 18 und 20.15 Uhr; So. 13.15 Uhr

t"Star Wars: Die letzten Jedi" in 3D: Do., Mo., Di. 14, 17.15 und 20.30 Uhr; Fr., Sa., Mi. 13, 16.30 und 20 Uhr; So. 11.30 Uhr

t"Ferdinand - geht stierisch ab!": Do., Mo., Di. 14.30 Uhr; Fr. 17.45 Uhr; Sa. und Mi. 15.15 Uhr; So. 11 Uhr

t"Coco - Lebendiger als das Leben!": Do., Mo., Di. 16.45 Uhr; So. 13.15 Uhr

t"Aus dem Nichts": Do., Mi., Di. 20 Uhr; Fr., Sa., Mi. 20.30 Uhr

t"Paddington 2": Sa., Mi. 17.45 Uhr; So. 11 Uhr

twww.citykino-buxtehude.de