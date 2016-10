Das läuft im City Kino Buxtehude

bo. Buxtehude. Schauspielerin Renée Zellweger ist in ihrer bekanntesten Rolle als Bridget Jones zurück auf der Kinoleinwand. Der dritte Teil der Komödie "Bridget Jones' Baby" läuft jetzt im City Kino Buxtehude. Jones' Leben ist nach wie vor chaotisch: Die Single-Frau wird schwanger, doch welcher der beiden Herren, mit denen sie jeweils eine Nacht verbracht hat, ist der Vater ihres Kindes?Die Filme im City Kino von Donnerstag, 20. Oktober, bis Mittwoch, 26. Oktober, im Überblick:• "Bridget Jones' Baby": tägl. 14, 18.15 und 20.30 Uhr, Samstag auch 23 Uhr• "Inferno": tägl. 16 und 20.30 Uhr• "Findet Dorie": tägl. außer So. 14 Uhr, tägl. 18.15 Uhr, in 3 D tägl. 16.15 Uhr• "Hänsel & Gretel: Hexenjäger": Sa. 23 Uhr• "Tschick": So. 11 Uhr• "The Light Between Oceans": So. 11 Uhr• "Die Eiskönigin - völlig unverfroren": So. 13 Uhr• "Bad Moms": Sa. 12 Uhr• "Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus": Sa. 12.15 Uhr