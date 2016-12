Das läuft im City Kino Buxtehude

bo. Buxtehude. Ein besonderes Vorweihnachtsfilmprogramm hat das City Kino Buxtehude für Kulturliebhaber zusammengestellt: Am Sonntag, 11. Dezember, wird eine moderne Interpretation des klassischen Balletts "Der Nussknacker" in einer Aufzeichnung aus dem Grimaldi Forum in Monte Carlo gezeigt. Am Sonntag, 18. Dezember, sehen Zuschauer Bachs Weihnachtsoratorium I-IV als Ballettinszenierung von John Neumeier, aufgenommen in der Hamburger Staatsoper. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 17 Uhr, Ticketreservierung unter Tel. 04161 - 600556.Das Filmprogramm von Donnerstag, 8. Dezember, bis Mittwoch, 14. Dezember, im Überblick:• "Vaiana": Vorpremiere mit Pyjama-Party So. 15.30 Uhr• "Sing" (3D): tägl. 20.30 Uhr, tägl. außer Sa. und So., 15 und 17.30, Sa. und So. 14.30 und 17 Uhr, Sa. auch 23 Uhr• "Schöne Bescherung": Sa. 21.30 Uhr• "Phantastische Tierwelten und wo sie zu finden sind": in 3D Do, Fr., Mo. und Mi. 20 Uhr, Sa. und So. 19.15 Uhr; in 2D tägl. außer So. 15 Uhr• "Der Polarexpress": So. 12.30 Uhr• "Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt": Sa. 12.30 Uhr, So. 11 Uhr• "Willkommen bei den Hartmanns": tägl. 17.45 Uhr• "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs": Sa. 12.30 Uhr• "Ich bin dann mal weg": Kino für Frauen Di. 19.30 Uhr