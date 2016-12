Das läuft im City Kino Buxtehude

bo. Buxtehude. Beim Adventskino kann es sich am Sonntag, 18. Dezember, die ganze Familie bei Chai-Latte, Kakao und Keksen im Buxtehuder City Kino gemütlich machen. Um 12.30 Uhr wird der Animationsfilm "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" gezeigt. Der Eintritt kostet 6 Euro inkl. Getränk und Keksen.Das weitere Filmprogramm von Donnerstag, 15. Dezember, bis Mittwoch, 21. Dezember, im Überblick:• "Rogue One: A Star Wars Story" in 3D: Do. 00.01 Uhr, tägl. 16.30 und 20 Uhr, Sa. und So. auch 15 Uhr, Fr. und Sa. auch 23 Uhr; englische Fassung: Do. 00.01 Uhr, Fr. und Sa. 23 Uhr• "Sing": tägl. außer Sa. und So. 15.30 Uhr, Sa. und So. 14.15 Uhr; in 3D tägl. 17.45 und 20.30 Uhr• "Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt": Sa. 13 Uhr, So. 11 Uhr• "John Neumeier - Bachs Weihnachtsoratorium I-IV": Ballettfilm So. 11 Uhr