bo. Buxtehude. Für alle Cineasten, die einen Kinobesuch planen, hält das City Kino Buxtehude folgendes Filmprogramm von Donnerstag, 22. Dezember, bis Mittwoch, 28. Dezember, bereit:• "Rogue One: A Star Wars Story" in 3D: tägl. außer Sa. 14, 17 und 20 Uhr, Sa. 11.30 Uhr• "Sing": in 2D tägl. außer Sa. 15.15 Uhr; in 3D tägl. außer Sa. 17.45, Sa.13 Uhr• "Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt": tägl. außer Sa. und So. 13.15 Uhr, Sa. 11 Uhr• "Willkommen bei den Hartmanns": tägl. außer Sa. 20.15 Uhr