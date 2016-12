bo. Buxtehude. Die Krimi-Komödie "Vier gegen die Bank" um drei betrogene Bankkunden und einen gemobbten Anlageberater, die sich an ihrem Geldinstitut rächen wollen, läuft zum Bundesstart auch im Buxtehuder City Kino. In dem Remake des Fernsehfilms von 1976 spielen Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig und Jan Josef Liefers die Hauptrollen.Das Filmprogramm im City Kino von Donnerstag, 29. Dezember, bis Mittwoch, 4. Januar, im Überblick:• "Vier gegen die Bank": tägl. 16 und 20.30 Uhr, Sa. nur 16 Uhr• "Vaiana": tägl. 14 und 18 Uhr• "Rogue One: A Star Wars Story" in 3D: tägl. außer Sa. und So. 13, 16.30 und 20 Uhr, Sa. 13 und 16.30 Uhr, So. 16.30 und 20 Uhr• "Sing": Do., Fr., Di. und Mi. 12 Uhr• "Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien": Mo. 12 Uhr