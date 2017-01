"Das Letzte!": Kabarett mit Wilfried Schmickler in Buxtehude

bo. Buxtehude. Als Stimmungsaufheller und Muntermacher versucht sich Wilfried Schmickler am Freitag, 20. Januar, in Buxtehude. Auf Einladung des "Kleinkunst Igels Buxtehude" präsentiert der Kölner Kabarettist um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, sein Programm "Das Letzte!".

Schmickler setzt da an, wo sich die Deutschen mit den Worten "Das ist doch das Letzte!" abwenden, egal ob Regierungs-, Partei- oder Fernsehprogramm. Das Letzte kommt sinngemäß vor dem Ende, doch ein Ende ist bei Weitem nicht in Sicht. Misstrauen, Frust und Verdruss will er ins Gegenteil verkehren.

Schmickler wurde mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Seit den 1990er Jahren wirkt er in der TV-Satiresendung "Mitternachtsspitzen" des WDR mit.

• Eintritt: ab 15 Euro; Kartenverkauf bei "Allerleibuch" in Buxtehude, Torfweg 6, Tel. 04161 - 84466.