"Das schönste Ei der Welt": Figurentheater für Kinder in Buxtehude

bo. Buxtehude. Um "Das schönste Ei der Welt" dreht sich die Aufführung für Kinder am Donnerstag, 27. Oktober, im Ratssaal des historischen Rathauses in Buxtehude, Breite Straße 2. Das Figurentheater "Die Complizen" aus Hannover zeigt das zauberhafte Schauspiel nach dem Bilderbuch-Bestseller von Helme Heine. Karten gibt es noch für die Vorstellung um 10.30 Uhr. Die Aufführung um 16 Uhr ist bereits ausverkauft.In der Geschichte streiten sich die Hühner Pünktchen, Feder und Latte, wer die Schönste im Stall ist. Da sie sich nicht einigen können, fragen sie den König um Rat. Er will nach den "inneren Werten" entscheiden: Jedes Huhn soll ein Ei legen.Das Kulturbüro der Hansestadt Buxtehude zeigt das Figurentheater mit Unterstützung der Else und Heinrich Klindtworth-Stiftung.• Eintritt: 8 Euro; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 501-2323; www.die-complizen.de