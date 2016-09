Buxtehude : Wassermühle Ovelgönne |

bo. Buxtehude-Ovelgönne. "Wundersame Geschichten rund um den Hamburger Hafen" liest Karl-Heinz Biermann am Freitag, 23. September, um 20 Uhr in der Wassermühle in Ovelgönne, Hemberg 7. Der Hamburger Schriftsteller und Journalist trägt heitere und besinnliche Erzählungen aus seinem Buch "Das Tor zur Welt" vor. Die Geschichten über einen ausgemusterten Kapitän, das Schicksal eines Hundes, die Damen in der Herbertstraße und die Jagd eines Reporters nach Sensationen führen die Zuhörer an verschiedene Schauplätze.

• Eintritt: frei; Anmeldung erbeten unter Tel. 04161 - 83182 oder 04161 - 4474.