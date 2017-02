bo. Buxtehude. Zum "Gespräch über ein Buch" treffen sich Literatur-Interessierte am Dienstag, 21. Februar, in Buxtehude. Gisela Seifert moderiert um 19.30 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, den Gedankenaustausch über den Roman "Vom Ende einer Geschichte" von Julian Barnes. Die Teilnehmer analysieren Inhalt und Struktur des Werkes und sollten aus diesem Grund das Buch gelesen haben.In dem Roman geht es um geschönte Erinnerungen und persönliche Verantwortlichkeit. Der Ich-Erzähler Tony Webster zieht im Alter eine Bilanz seines Lebens.• Eintritt: frei; www.kulturforum-hafen.de