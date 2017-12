Die "Appeltown Washboard Worms" begrüßen in Buxtehude das neue Jahr

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Zum Neujahrsempfang laden die "Appeltown Washboard Worms" am Samstag, 13. Januar, in Buxtehude ein. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, stellt die Band um 20 Uhr ihr neues Programm mit Country-Fiddle-Rock für 2018 vor.

Ihr Set enthält Bluegrass-Songs, Country-Balladen, rockige Oldies und groovenden Boogie. Im Zentrum stehen aber immer noch die alten fetzigen Skiffle-Stücke, wie sie vor mehr als einem halben Jahrhundert vom Mississippi-Delta der USA nach Europa kamen. Boogie-Sessions vierhändig am Piano, Country-Hits von Johnny Cash und die Skiffle-Fetzer Lonnie Donegans sind ebenso zu hören wie die Soli des Zaubergeigers Helmut Stuarnig.

Die „Appeltowns“ spielen regelmäßig als Repräsentant Deutschlands auf dem größten Skiffle-Festival der Welt im finnischen Hankasalmi.

• Eintritt: 14 Euro.