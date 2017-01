Die "Appeltown Washboard Worms" bitten zum musikalischen Neujahrsempfang in Buxtehude

bo. Buxtehude. Zum musikalischen Neujahrsempfang laden die "Appeltown Washboard Worms" am Samstag, 14. Januar, in Buxtehude ein. Im Saal der ehemaligen Malerschule, Hafenbrücke 1, gibt die Band um 20 Uhr Einblick in ihr Musikprogramm 2017. Die Musiker stellen außerdem ihr neues Album mit Country-Fiddle-Rock vor.Neben der festen Besetzung hat die Band den Waschbrett-Spieler Norman Lockschen dabei. Das Publikum darf sich auf Rock-Klassiker von Jerry Lee Lewis, vierhändige Boogie-Sessions am Klavier, Country-Klassiker von Johnny Cash und Skiffle von Lonnie Donegan und Irish Folk freuen.Die Band geht auch im 35. Jahr ihres Bestehens auf Tour: Das Konzert ist der Startschuss für ein Jahr mit zahlreichen Geburtstags-Sessions. Geplant sind u. a. Auftritte beim größten Dixieland-Festival Europas in Dresden, auf Gut Oestergaard an der Ostsee und beim Festival im Juni im Buxtehuder Kulturforum.• Eintritt: 12 Euro; Reservierung im Kulturforum möglich unter Tel. 04161 - 502556; www.appeltownww.de