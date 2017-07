Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Auf eine Zeitreise in das 16. und 17. Jahrhundert gehen Besucher bei der Stadtführung am Freitag, 4. August, in Buxtehude. Aufgerollt wird ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte: Es geht um die Hexenprozesse. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus, Breite Straße 2.

Zwischen 1540 und 1644 wurden 20 Frauen als Hexe oder Zauberin angeklagt. Für eine Kleinstadt in Norddeutschland, wo Hexenverfolgungen nicht besonders ausgeprägt waren, ist dies eine beachtliche Zahl. Von den anfänglichen Verdächtigungen über Anklage, Verhör und Folter bis zum Urteil und der Hinrichtung erfahren die Teilnehmer der Führung, was zu jener Zeit als gesundes Rechtsempfinden galt.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro)