"Die Kanzeln des Johann Tamcke aus Buxtehude": Vortrag in der Reihe "Lebensader Este" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Der Heimatverein setzt in Buxtehude seine erfolgreiche Vortragsreihe über die "Lebensader Este" fort. Pastor i. R. Hans Tegtmeyer stellt am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, unter dem Titel "Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich - Die Kanzeln des Johann Tamcke aus Buxtehude" vor. Kanzeln des Buxtehuder Tischlers sind aus dem 17. Jahrhundert in den Kirchen in Horneburg, Apensen, Moisburg, Estebrügge, Jork, Hittfeld und Selsingen über die Jahrhunderte erhalten geblieben.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de