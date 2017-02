Disco "Querbeat" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Zur Disco "Querbeat" beschallen drei DJs am Samstag, 25. Februar, das Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude mit allerfeinster Musik. Larry the Legend, Mad-C und Michi Machine legen das Beste aus Rock, Funk, Soul, HipHop, Electro, House und Charts zum Tanzen auf. Die "Querbeat"-Party feiert ihren dritten Geburtstag und hat sich fest in der Buxtehuder Partyszene etabliert.• Eintritt: 7 Euro; www.kulturforum-hafen.de