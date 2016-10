Ehrenamtsakademie für Helfer

ab. Buxtehude. Zur zweiten Buxtehuder Ehrenamtsakademie lädt die Hansestadt Buxtehude ehrenamtliche Helfer ein: Am Samstag, 29. Oktober, werden zwischen 10 und 17 Uhr in den Räumen der VHS Buxtehude, Bertha-von-Suttner-Allee 9, sechs Workshops zu Themen wie "Wegweiser durch den Behördendschungel für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer", "interkulturelle Kompetenz zur Vermeidung von Konfliktsituationen" oder "Flucht und Trauma" veranstaltet. Dazwischen bleibt Zeit, um mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer ist gesorgt.



• Um Anmeldung bis zum 20. Oktober wird gebeten unter Tel. 04161 - 7434-0 oder per E-Mail unter s.epskamp@stadt.buxtehude.de.