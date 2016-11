bo. Buxtehude. In den hohen Norden Europas führt die Bildreportage von Jörg Trobitzsch am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Der Nordlandspezialist, Fotograf und Buchautor berichtet, wie er "Ein Jahr bei Rentiersamen in Nordnorwegen" verbrachte.Anfang der 1960er Jahre lebte Trobitzsch in Kautokeino (Provinz Finnmark). Fasziniert vom einfachen Leben der Samen, ließ er sich als Hirte anheuern und begleitete sie mit ihrer Rentierherde auf der vierwöchigen Frühjahrswanderung.Die Bildreportage ergänzt Trobitzsch mit einer kleinen Ausstellung samischer Gebrauchsgegenstände und Kleidungsstücke.• Eintritt: 10 Euro; www.kulturforum-hafen.de