Ein zweites "Plattpaket" zum Advent im Harsefelder Rathaus

bo. Harsefeld. Die "Hanseatische Wiehnacht" mit dem "Plattpaket" am Montag, 28. November, im Harsefelder Rathaus war so schnell ausverkauft, dass das Stadtmarketing die drei Hamburger Künstler für eine Zusatzveranstaltung verpflichtet hat: Am Samstag, 26. November, kommt das "Plattpaket" um 15 Uhr zum "Advent im Rathaus", Herrenstr. 25, nach Harsefeld. Das Trio stimmt das Publikum musikalisch und kabarettistisch auf das Weihnachtsfest ein.

Volksliedforscher Jochen Wiegandt gibt Lieder und Couplets aus dem alten Hamburg und Volksparodien auf bekannte Weihnachtslieder zum Besten. Gerd Spiekermann erzählt auf Platt vom Weihnachtsstress in seiner Familie und blickt mal nostalgisch und mal ironisch auf seine Kinder- und Jugendzeit zurück. "Snutenhobel"-König Lars Luis Linek singt den Weihnachtsblues und möchte die Zuhörer mit seinem meisterhaften Mundharmonika-Spiel verzaubern.

In der Pause gibt es Getränke und Snacks.

• Eintritt: 18 Euro (ermäßigt 13 Euro), Kartenvorverkauf im Rathaus Harsefeld, Tel. 04164 - 887-132.