Eine Witwe erzählt: Stadtführung auf den Spuren des Gerbers durch Buxtehude

Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Über das beschwerliche Leben eines Gerbers in früheren Jahrhunderten berichtet Gesche Buurfeindt bei einem neuen thematischen Stadtrundgang in Buxtehude. Als Witwe des Gerbers Heinrich Buurfeindt und Mutter von fünf Kindern gibt eine Gästeführerin erstmals am Freitag, 7. Juli, um 16 Uhr Einblick in dieses Handwerk, das früher als unehrlich und unrein galt. Besucher begleiten Gesche auf einem 90-minütigen Spaziergang durch die Altstadt und erfahren, wie mühsam, ungesund und auch gefährlich die Arbeit des Gerbers einst war.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro). Treffpunkt ist am Rathaus, Breite Straße 2.