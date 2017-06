Fahrbahnsanierung des Neukloster Forstwegs

Buxtehude : Neukloster Forstweg |

bo. Buxtehude-Neukloster. Der Neukloster Forstwegs ist von Montag bis Freitag, 19. bis 23. Juni, voll gesperrt. Grund ist die Sanierung der Fahrbahn. Betroffen ist der Bereich von der B73 in Neukloster bis kurz vor dem Kreisel der Ortsumgehung Apensen. Der Waldparkplatz am Friedwald in Neukloster ist weiterhin zu erreichen.