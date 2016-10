"Faust und die Umwelt": Lesung und Diskussion im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Musik, Literatur und Diskussion verbindet die Veranstaltung "Faust und die Umwelt" am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Der Verein für angewandte Nachhaltigkeit Hamburg möchte aufzeigen, wie sich Goethes Tragödie auf aktuelle Entwicklungen in Hamburg, insbesondere die Flussgebietsausbauten am Beispiel der Unterelbe beziehen lassen. Der Pianist Daniel Hoyos-Rodríguez spielt zu Beginn die Sturmsonate von Beethoven. Jochen Hanisch führt im Anschluss in Goethes Faust ein. Die Schauspieler Wolfgang Hartmann und Folkert Bockentien lesen Passagen aus dem fünften Akt des Teils II. Danach darf diskutiert werden.• Eintritt: 15 Euro; www.kulturforum-hafen.de