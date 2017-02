"Fifty Shades of Grey" - Gefährliche Liebschaft: Kinostart mit Gewinnspiel

Christian und Anastasia wieder auf der Leinwand



"Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen" gehört in der Belletristik zu den absoluten Bestsellern und zu den Kino-Blockbustern des Jahres 2015. Passend zum Valentinstag kommt jetzt mit "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebschaft" der zweite Teil über die prickelnde Beziehung zwischen der jungen Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) und dem 27-jährigen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) ins Kino. Ab Donnerstag, 9. Februar, können Cineasten miterleben, wie Grey alles daran setzt, Ana wieder zurückzugewinnen. Dazu verlost das WOCHENBLATT gemeinsam mit dem City Kino Buxtehude, Bahnhofstraße 11, drei Exemplare des Romans "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebschaft" von E. L. James. Teilnehmer beantworten dazu folgende Frage: Wie heißen die berühmten Eltern der Hauptdarstellerin Dakota Johnson?• Wer die Antwort kennt, schickt sie bis Mittwoch, 8. Februar, mit seinem Namen und seiner Adresse per E-Mail an:. Viel Glück!