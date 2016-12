bo. Buxtehude. Ein Wiedersehen mit den Stars der Filmgeschichte gibt es im Montagskino im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Am 9. Januar läuft um 20 Uhr der italienische Klassiker "Brot & Tulpen". In der romantischen Komödie bricht die zweifache Mutter und Hausfrau Rosalba aus ihrem Familienalltag aus und genießt in Venedig ein neues Leben.Vor dem Kino sind Gäste ab 18.30 Uhr zum zwanglosen Beisammensein und Essen willkommen.• Eintritt zum Film: 5 Euro; der Preis für das Essen beträgt 15 Euro; Anmeldung zum Essen erforderlich unter Tel. 04161 - 502557; www.kulturforum-hafen.de