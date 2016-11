bo. Buxtehude. Im "Montagskino" läuft am 7. November im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, der Filmklassiker "Brügge sehen ... und sterben?" In dem tragikomischen britischen Filmdrama von 2008 tauchen zwei irische Auftragsmörder nach einem Attentat in der belgischen Stadt unter. Aus Langeweile beginnen sie mittelalterliche Bauwerke zu besichtigen.Vor dem Film gibt es ab 18.30 Uhr die Möglichkeit im Kulturforum zu speisen.• Eintritt: 5 Euro; Anmeldung zum Essen (10 Euro) erforderlich, Tel. 04161 - 502556; www.kulturforum-hafen.de