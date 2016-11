Ein Wiedersehen mit Klassikern der Filmgeschichte gibt es im Montagskino des Buxtehuder Kulturforums am Hafen, Hafenbrücke 1. Am 28. November wird um 20 Uhr der Musicalfilm "Ein Amerikaner in Paris" gezeigt. In dem mit sechs Oscars ausgezeichneten Filmklassiker von 1951 glänzt Gene Kelly in Tanzchoreografien zur Musik von George Gershwin.Ab 18.30 Uhr haben Zuschauer die Möglichkeit, sich mit kulinarischen Genüssen auf den Filmabend einzustimmen. Eine Anmeldung zum Essen ist erforderlich unter Tel. 04161 - 502556.• Eintritt zum Film: 5 Euro, für das Essen 10 Euro extra; www.kulturforum-hafen.de