Flohmarktzauber im Buxtehuder Freizeithaus

Ein buntes Treiben erfüllt das Buxtehuder Freizeithaus am Geschwister-Scholl-Platz am Sonntag, 7. Januar. Die Stadtjugendpflege organisiert von 9 bis 15 Uhr einen Flohmarkt mit Rahmenprogramm. Während Schnäppchenjäger an den Tischen stöbern, startet um 11 Uhr in der Arena das Bühnenprogramm für Kinder: Dazu gehören zwei Aufführungen des Kasperletheaters "Harry Hoppe", das Schattentheater "Der voll fiese Wolf und die Schattengeißlein" und eine Tanzdarbietung der Mädchengruppe der Stadtjugendpflege. In der Kreativwerkstatt können Kinder um 11.30 Uhr Kekse verzieren und um 12.30 Uhr zum Thema Winter basteln.Platzreservierungen für den Flohmarkt sind nur am Samstag, 6. Januar, vor Ort möglich. Zwischen 14 und 16 Uhr können bereits Tische aufgebaut werden.• Standgebühr: 3 Euro pro angefangener Meter; Infos: Tel. 04161 - 555222, E-Mail jugendarbeit@stadt.buxtehude.de, www.facebook.com/stadtjugendpflegebuxtehude